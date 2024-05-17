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今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、中調査失業率など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、中調査失業率など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存3-5年、25年超)(日本銀行)
＜海外＞
10:30 中・新築住宅価格(4月) -0.34％
10:30 中・中古住宅価格(4月) -0.53％
11:00 中・鉱工業生産指数(4月) 5.4％ 4.5％
11:00 中・小売売上高(4月) 3.8％ 3.1％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(4月) 4.6％ 4.5％
11:00 中・不動産投資(4月) -9.6％ -9.5％
11:00 中・住宅販売(4月) -30.7％
11:00 中・調査失業率(4月) 5.2％ 5.2％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週)
17:30 香港・GDP(1-3月) 2.7％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(4月) 2.4％ 2.4％
23:00 米・景気先行指数(4月) -0.2％ -0.3％
印・外貨準備高(先週)
ペルー・アジア太平洋経済協力会議(APEC)貿易相会合(18日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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