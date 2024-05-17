ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、中調査失業率など

2024年5月17日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、中調査失業率など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存3-5年、25年超)(日本銀行)


＜海外＞
10:30　中・新築住宅価格(4月)　　-0.34％
10:30　中・中古住宅価格(4月)　　-0.53％
11:00　中・鉱工業生産指数(4月)　5.4％　4.5％
11:00　中・小売売上高(4月)　3.8％　3.1％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(4月)　4.6％　4.5％
11:00　中・不動産投資(4月)　-9.6％　-9.5％
11:00　中・住宅販売(4月)　　-30.7％
11:00　中・調査失業率(4月)　5.2％　5.2％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)
17:30　香港・GDP(1-3月)　　2.7％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(4月)　2.4％　2.4％
23:00　米・景気先行指数(4月)　-0.2％　-0.3％


印・外貨準備高(先週)

ペルー・アジア太平洋経済協力会議(APEC)貿易相会合(18日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事