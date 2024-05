*11:36JST GMOリサーチ&AI---新規事業開発向け調査サービス「GMO Ask for 新規事業開発」を提供開始

GMOリサーチ&AI<3695>は14日、調査テンプレートを利用して手軽に調査が実施できるパッケージ型調査サービスを開発し、その第1弾として、新規事業開発向けの調査サービス「GMO Ask for 新規事業開発」を提供開始したことを発表。

「GMO Ask for 新規事業開発」は、事業会社の新規事業開発部門やスタートアップ向けのパッケージ型調査サービスである。同社の調査知見を活かして作成した調査テンプレートと、AI技術の活用により、高品質でありながら、低価格かつスピーディーな調査を実現する。認知度計測モジュール、コンセプト評価モジュール、競合ベンチマークモジュールの3つの調査テンプレートがあり、調査テンプレートに商材・サービスを当てはめる形で簡単に調査をすることができる。

同社は今後、様々な用途に応じたパッケージ型調査サービスを展開していく。