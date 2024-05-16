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5/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 5/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38385.73、+29.67）
・NYダウは上昇（39908.00、+349.89）
・ナスダック総合指数は上昇（16742.39、+231.21）
・シカゴ日経先物は上昇（38705、大阪比+325）
・SOX指数は上昇（5045.08、+141.15）
・VIX指数は低下（12.45、-0.97）
・米原油先物は上昇（78.63、+0.61）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝154.70-80円
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・GDP速報値（1-3月）
・対外対内証券投資（先週）
・20年物国債入札
・豪失業率（4月）
・プーチン露大統領が中国を訪問
・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（4月）
・米住宅着工件数（4月）
・米住宅建設許可件数（4月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）
・米鉱工業生産指数（4月）
・米設備稼働率（4月）
・ウォルマート、アプライドマテリアルズ、百度、JDドットコム、シーメンスなど
決算発表《ST》
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