*08:20JST 5/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38385.73、+29.67）

・NYダウは上昇（39908.00、+349.89）

・ナスダック総合指数は上昇（16742.39、+231.21）

・シカゴ日経先物は上昇（38705、大阪比+325）

・SOX指数は上昇（5045.08、+141.15）

・VIX指数は低下（12.45、-0.97）

・米原油先物は上昇（78.63、+0.61）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝154.70-80円

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・GDP速報値（1-3月）

・対外対内証券投資（先週）

・20年物国債入札

・豪失業率（4月）

・プーチン露大統領が中国を訪問

・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米輸入物価指数（4月）

・米住宅着工件数（4月）

・米住宅建設許可件数（4月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（5月）

・米鉱工業生産指数（4月）

・米設備稼働率（4月）

・ウォルマート、アプライドマテリアルズ、百度、JDドットコム、シーメンスなど

決算発表《ST》