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前日に動いた銘柄 part2 アルファ、日本電子材料、新家工業など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アルファ、日本電子材料、新家工業など
銘柄名<コード>15日終値⇒前日比
日本リーテック＜1938＞ 1173 -147
今期は経常増益率鈍化見通しで。
タダノ＜6395＞ 1151.5 -104
第1四半期の欧州売り上げ低迷など警戒視も。
シャープ＜6753＞ 799.3 -70.1
第4四半期の大幅な赤字計上を嫌気。
フロンティア・マネジメント＜7038＞ 1262 -178
第1四半期大幅経常減益決算嫌気。
コニカミノルタ＜4902＞ 493.8 -48.8
今期の営業大幅減益ガイダンスをマイナス視。
荏原製作所＜6361＞ 11990 -1170
精密・電子事業の低進捗などマイナス視も。
FIG＜4392＞ 336 -35
第1四半期は大幅減益決算に。
サンリオ＜8136＞ 2500 -309.5
今期は増益率鈍化見通しで出尽くし感も。
リンクアンドモチベーション＜2170＞ 448 -43
第1四半期業績は市場の期待値に未達。
アルフレッサ＜2784＞ 2098.5 -226
1-3月期2ケタ経常減益で市場想定下振れ。
東邦亜鉛＜5707＞ 898 -100
前期経常益は想定以上の赤字に。
タツモ＜6266＞ 3750 -420
第1四半期経常黒字も市場想定は下振れ。
三井E＆S＜7003＞ 1536 -145
今期は減収減益予想の形になっており。
楽天グループ＜4755＞ 792.1 -25.8
第1四半期営業赤字幅はコンセンサス水準やや上振れ。
SMC＜6273＞ 79590 -2900
前期の下振れ着地をネガティブ視。
アルファ＜4760＞ 3055 +502
相変わらずマネーゲーム続く。
日本電子材料＜6855＞ 3425 +501
今期大幅増益見通しや中計を評価。
新家工業＜7305＞ 4475 +700
今期の大幅増配計画などプラス視へ。
東海リース＜9761＞ 1695 +300
今期の大幅増配見通しをプラス視。
日本精密＜7771＞ 103 +26
前期最終益予想を上方修正。
シライ電子<6658> 604 +68
前期に続き今期も増配計画へ。
倉元製作所<5216> 328 +76
引き続き第1四半期好決算材料視の動き。
アイスコ<7698> 2304 +253
中計や株主優待制度新設を引き続き材料視。
アルメディオ<7859> 726 -150
今期の大幅経常減益見通しをネガティブ視。
エフアンドエム<4771> 1751 -500
前期経常益は一転減益着地に。
ひらまつ<2764> 220 -52
1-3月期は経常赤字決算となり。
アバールデータ<6918> 4560 -1000
今期大幅減益・減配見通しを嫌気。
日本ビジネスシステムズ<5036> 1119 -248
最終損益予想を下方修正へ。
ニレコ<6863> 1524 -331
今期は経常減益・減配見通しで。
ミナトHD<6862> 862 -197
今期は大幅減益ガイダンスに。
ナカノフドー<1827> 527 -96
今期の経常減益見通しを嫌気。
名村造船<7014> 1741 -266
今期最終減益見通しなどマイナス視。
岡本工機<6125> 5100 -710
今期の大幅減益見通しをマイナス視。
ステムセル研究所<7096> 1830 -1
25年3月期中間期に初配実施へ。
Finatext<4419> 983 +68
25年3月期の営業利益予想3.3倍、前期は黒字転換。
ヤプリ<4168> 798 -68
第1四半期の営業利益2.6倍で14日人気化。15日は売り先行。
マイクロ波化学<9227> 1290 +92
75日線回復し先高期待高まる。
網屋<4258> 2108 -202
第1四半期の営業利益38.5％増で14日ストップ高。15日は売り先行。
コンヴァノ<6574> 1384 +300
14日まで2日連続ストップ高の余勢を駆って年初来高値更新。
フレアス<7062> 1117 +150
25年3月期の営業利益予想81.2％増。中期経営計画も好感。
アドベンチャー<6030> 4005 +15
発行済株式数の10.63％上限の自社株買い発表で14日ストップ高。15日は売り先行。
カバー<5253> 1886 -109
東証プライムへの区分変更申請準備で14日人気化。15日は売り優勢。
STG<5858> 2051 -214
25年3月期の営業利益予想26.8％増で14日人気化。15日は売り優勢。《CS》
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