*06:51JST 米国株式市場は続伸、CPI受け年内の利下げ期待再燃（15日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（15日）

JUN24

Ｏ 38625（ドル建て）

Ｈ 38850

Ｌ 38285

Ｃ 38720 大証比+340（イブニング比+0）

Vol 6826



JUN24

Ｏ 38595（円建て）

Ｈ 38835

Ｌ 38270

Ｃ 38705 大証比+325（イブニング比-15）

Vol 23665

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（15日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.81円換算）で、みずほＦＧ＜8411＞、三井住友<

8316>、キリン＜2503＞、イオン＜8267＞、積水ハウス＜1928＞、ルネサス＜6723＞、三井ト

ラスト＜8309＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 219.55 2.43 3399 -9

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 10.30 -0.11 1595 4.5

6758 （SONY） ソニーG 83.48 2.25 12924 -26

9432 （NTTYY） NTT 25.45 -0.22 158 1.3

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 26.38 0.28 40839 89

6954 （FANUY） ファナック 14.55 -0.28 4505 1

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 26.87 0.11 8319 -40

8316 （SMFG） 三井住友 12.27 0.46 9498 295

8031 （MITSY） 三井物 1013.66 10.49 7846 28

8001 （ITOCY） 伊藤忠 92.38 1.34 7150 18

7974 （NTDOY） 任天堂 13.41 -0.08 8304 -16

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 32.01 0.08 4955 29

7267 （HMC） ホンダ 33.84 0.32 1746 -4.5

6902 （DNZOY） デンソー 17.06 0.66 2641 1

8411 （MFG） みずほＦＧ 4.14 0.15 3205 106

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 125.81 10.53 19477 19

7

6503 （MIELY） 三菱電 36.18 0.47 2800 0.5

8053 （SSUMY） 住友商 26.90 0.28 4164 9

8002 （MARUY） 丸紅 195.67 3.20 3029 18

6723 （RNECY） ルネサス 8.78 0.36 2717 35

5108 （BRDCY） ブリヂストン 22.30 0.51 6905 1

6702 （FJTSY） 富士通 15.06 0.12 2331 1

6301 （KMTUY） コマツ 30.29 0.48 4689 21

4901 （FUJIY） 富士フイルム 11.09 0.04 3434 3

8591 （IX） オリックス 107.82 1.23 3338 15

8802 （MITEY） 菱地所 18.11 -0.02 2804 12.5

2802 （AJINY） 味の素 39.05 0.95 6045 10

8267 （AONNY） イオン 21.46 0.22 3322 49

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.79 0.07 896 8.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 26.46 -0.18 4096 -11

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 45.24 0.68 7004 66

8309 （SUTNY） 三井トラスト 4.69 0.29 3630 46

7270 （FUJHY） SUBARU 10.66 0.11 3301 -17

1928 （SKHSY） 積水ハウス 23.30 0.07 3607 47

9735 （SOMLY） セコム 16.27 0.18 10075 -20

7201 （NSANY） 日産自 7.32 0.00 567 -1

2503 （KNBWY） キリン 14.73 0.10 2280 52.5

4911 （SSDOY） 資生堂 30.55 -0.40 4729 -6

5802 （SMTOY） 住友電 15.18 0.14 2350 -7.5

6988 （NDEKY） 日東電 40.10 0.90 12416 26

7202 （ISUZY） いすゞ 13.31 1.04 2061 -8

3407 （AHKSY） 旭化成 13.50 -0.19 1045 -1.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 3.84 -0.15 2972 -15

1812 （KAJMY） 鹿島 17.22 -0.28 2666 1

7912 （DNPLY） 大日印 15.37 0.16 4759 8

6586 （MKTAY） マキタ 30.04 0.17 4650 4

3402 （TRYIY） 東レ 10.20 -0.11 790 -0.9

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.12 0.10 5511 -51

6645 （OMRNY） オムロン 36.45 -0.48 5643 66

6361 （EBCOY） 荏原 38.96 -3.29 12063 73

（時価総額上位50位、1ドル154.81円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

3591 （WACLY） ワコールＨＤ 116.00 3592 122 3.52

8411 （MFG） みずほＦＧ 4.14 3205 106 3.42

8316 （SMFG） 三井住友 12.27 9498 295 3.21

2503 （KNBWY） キリン 14.73 2280 52.5 2.36

8267 （AONNY） イオン 21.46 3322 49 1.50

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（15日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6770 （APELY） アルプス 18.91 1464 -17 -1.15

6753 （SHCAY） シャープ 1.24 768 -31.3 -3.92

6952 （CSIOY） カシオ 73.56 1139 -26 -2.23

6471 （NPSKY） 日精工 10.29 796 -10.2 -1.27

7731 （NINOY） ニコン 10.86 1681 -21 -1.23



「米国株式市場概況」（15日）

ＮＹＤＯＷ

終値：39908.00 前日比：349.89

始値：39615.10 高値：39935.04 安値：39615.10

年初来高値：39807.37 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16742.39 前日比：231.21

始値：16601.14 高値：16749.74 安値：16544.09

年初来高値：16442.20 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5308.15 前日比：61.47

始値：5263.26 高値：5311.76 安値：5263.26

年初来高値：5254.35 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.5％ 米10年国債 4.34％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は349.89ドル高の39,908.00ドル、ナスダックは231.

21ポイント高の16,742.39で取引を終了した。

4月消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化を受け年内の利下げ期待を受けた買いが再燃

し、寄り付き後、上昇。長期金利の大幅低下を背景にハイテク中心に買われ、終日

堅調に推移した。終盤、上げ幅を拡大し、ダウ、ナスダックは最高値を更新し終

了。セクター別では、半導体・同製造装置やソフトウエア・サービスが上昇した一

方、自動車・自動車部品が下落した。

石油・天然ガス会社のエクソンモービル（XOM）やコンピューターメーカーのデル

（DELL）はアナリストの投資判断引き上げで、それぞれ上昇。消費者にデジタルヘ

ルスケアプラットフォームを提供するグッドRX（GDRX）はスーパーマーケットチェ

ーンのクローガー（KR）と、同社顧客に対しより安価な処方薬を提供することを可

能にするため提携強化を発表し、上昇。保存食製造・販売会社のB＆Gフーズ（BGS）

は幹部による自社株買いが報じられ、上昇した。配車サービスのウーバー・テクノ

ロジーズ（UBER）はシャトルサービスの開始や宅配サービスにおいて会員制倉庫型

卸売り・小売り会社のコストコ（COST）との提携拡大を発表し、上昇。

ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決

算を発表。1株利益が予想を上回ったほか堅調な売上高・利益見通しが好感され、時

間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》