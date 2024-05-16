*04:20JST 5月15日のNY為替概況

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円79銭から154円70銭まで下落し、引けた。

米4月消費者物価指数（CPI）の伸びが鈍化、4月小売売上高の伸びも予想を下回ったほか、5月NAHB住宅市場指数も予想外に下落したため9月の利下げ開始観測が再燃し、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.0826ドルから1.0881ドルまで上昇し引けた。

ユーロ・円は、168円16銭へ下落後、168円84銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.2607ドルから1.2684ドルまで上昇。

ドル・スイスは0.9015フランへ下落後、0.9063フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・4月小売売上高：前月比0％（予想：+0.4％、3月：+0.6％←+0.7％）

・米・4月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、3月：＋0.9％←+1.1％）

・米・4月消費者物価指数：前年比+3.4％（予想：+3.4％、3月：+3.5％）

・米・4月消費者物価コア指数：前年比＋3.6％（予想：+3.6％、3月：+3.8％）

・米・4月消費者物価指数：前月比＋0.3％（予想：+0.4％、3月：+0.4％）

・米・4月消費者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、3月：+0.4％）

・米・5月NY連銀製造業景気指数：－15.6（予想：-10.0、4月：-14.3）

・米・3月企業在庫：前月比－0.1％（予想：-0.1％、2月：＋0.3％←+0.4％）

・米・5月NAHB住宅市場指数：45（予想：51、4月：51）《KY》