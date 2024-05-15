*16:44JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は143円91銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付143円92銭 高値143円93銭 安値143円84銭 引け143円91銭

売買高総計18185枚

2年 460回 0.335％

5年 168回 0.556％

10年 374回 0.952％

20年 188回 1.757％

債券先物6月限は、143円92銭で取引を開始。朝方のドル高・円安の再燃にともない売りがみられ、143円84銭まで下げた。その後、米金利が低下し、ドル高・円安がやや後退するなかで買いが優勢になり、143円93銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は4.80％、10年債は4.42％、30年債は4.57％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.51％、英国債は4.13％、オーストラリア10年債は4.31％、NZ10年債は4.64％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・18:00 ユーロ圏・3月鉱工業生産（前月比予想：+0.4％、2月：+0.8％）

・18:00 ユーロ圏・1-3月期GDP改定値（前年比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）

・21:30 米・4月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、3月：+3.5％）

・21:30 米・4月小売売上高（前月比予想：+0.4％、3月：+0.7％）

・21:30 米・5月NY連銀製造業景気指数（予想：-10.0、4月：-14.3）

・23:00 米・5月NAHB住宅市場指数（予想：51、4月：51）

・23:00 米・3月企業在庫（前月比予想：-0.1％、2月：+0.4％）

・01:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁座談会参加

・04:20 ボウマン米FRB理事講演（金融状況）

・05:00 米・3月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（2月：+715億ドル）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》