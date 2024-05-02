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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米貿易収支、加貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米貿易収支、加貿易収支など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)
08:50 マネタリーベース(4月) 1.6％
14:00 消費者態度指数(4月) 39.5
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(3月) 74.0億豪ドル 72.8億豪ドル
14:00 印・製造業PMI確定値(4月) 59.1
15:30 スイス・消費者物価指数(4月) 1.0％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 45.6
17:00 香港・GDP(1-3月) 4.3％
20:30 ブ・経常収支(3月) -43.73億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(3月) 50.12億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.7万件
21:30 米・貿易収支(3月) -673億ドル -689億ドル
21:30 加・貿易収支(3月) 10.0億加ドル 13.9億加ドル
22:00 ブ・製造業PMI(4月) 53.6
23:00 米・製造業受注(3月) 1.6％ 1.4％
ジョージア・アジア開発銀行(ADB)第57回年次総会(5日まで)
経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表
仏・OECD閣僚理事会(MCM、3日まで)
英・地方選挙
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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