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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米貿易収支、加貿易収支など

2024年5月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米貿易収支、加貿易収支など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)
08:50　マネタリーベース(4月)　　1.6％
14:00　消費者態度指数(4月)　　39.5


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(3月)　74.0億豪ドル　72.8億豪ドル
14:00　印・製造業PMI確定値(4月)　　59.1
15:30　スイス・消費者物価指数(4月)　　1.0％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)　　45.6
17:00　香港・GDP(1-3月)　　4.3％
20:30　ブ・経常収支(3月)　　-43.73億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(3月)　　50.12億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.7万件
21:30　米・貿易収支(3月)　-673億ドル　-689億ドル
21:30　加・貿易収支(3月)　10.0億加ドル　13.9億加ドル
22:00　ブ・製造業PMI(4月)　　53.6
23:00　米・製造業受注(3月)　1.6％　1.4％


ジョージア・アジア開発銀行(ADB)第57回年次総会(5日まで)

経済協力開発機構(OECD)が世界経済見通しを公表

仏・OECD閣僚理事会(MCM、3日まで)

英・地方選挙


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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