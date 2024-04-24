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クリアル 借入金の期限前返済
記事提供元：フィスコ
*15:11JST クリアル---借入金の期限前返済
クリアル＜2998＞は23日、借入金の期限前返済について決定したと発表。
借入金融機関は三菱UFJ銀行、借入金額は14億円、契約締結日と借入実行日は2024年3月29日、利率は変動金利、返済期日は2024年6月28日、期限前返済日は2024年5月8日、返済方法は期日一括返済、担保は有(仮登記)。
2024年4月22日に募集終了した「CREAL terrace 神宮前」の匿名組合出資資金を返済資金として充当する。《SO》
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