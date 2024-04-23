*15:57JST クリアル---CREAL(クリアル)の神宮前商業施設ファンド、満額申込にて受付終了

クリアル＜2998＞は22日、同社が運営する不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL(クリアル)」で募集した神宮前商業施設ファンドが満額申込のため受付を終了したと発表。

同ファンドの物件名はCREAL terrace神宮前、所在地は東京都渋谷区、アセットタイプは商業施設、募集金額は13.79億円、想定利回りは4.2％、想定運用期間は2024年5月8日から2026年5月7日。

原宿エリアに所在し、キャットストリートに面した立地、また、同物件はデザイン性が高い商業ビルで、物販店舗や美容室などの入居により2024年3月29日現在で満室稼働中の物件となる。《SO》