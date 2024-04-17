*08:24JST 4/17

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（37798.97、+63.86）

・1ドル＝154.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（38465、大阪比+75）

・SOX指数は上昇（4720.53、+41.43）

・VIX指数は低下（18.40、-0.83）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38471.20、-761.60）

・ナスダック総合指数は下落（15865.25、-19.77）

・米原油先物は下落（85.36、-0.05）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・貿易統計（3月）

・実質輸出入（3月）

・石油製品価格（15日）

・国債買いオペ

・日本証券業協会の森田会長が記者会見

・訪日外国人数（3月）

・NZ消費者物価指数（1-3月）

・南ア消費者物価指数（3月）

・独30年物国債入札

・ユーロ圏消費者物価指数確定値（3月）

・欧州連合（EU）臨時首脳会議

・英消費者物価指数（3月）

・英生産者物価産出指数（3月）

・英中央銀行総裁が講演

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル経済活動（2月）

・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（2月）

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（18日まで）

・主要7カ国（G7）外相会合

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米20年物国債入札

・インドは休場《ST》