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4/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 4/17
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（37798.97、+63.86）
・1ドル＝154.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（38465、大阪比+75）
・SOX指数は上昇（4720.53、+41.43）
・VIX指数は低下（18.40、-0.83）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38471.20、-761.60）
・ナスダック総合指数は下落（15865.25、-19.77）
・米原油先物は下落（85.36、-0.05）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・貿易統計（3月）
・実質輸出入（3月）
・石油製品価格（15日）
・国債買いオペ
・日本証券業協会の森田会長が記者会見
・訪日外国人数（3月）
・NZ消費者物価指数（1-3月）
・南ア消費者物価指数（3月）
・独30年物国債入札
・ユーロ圏消費者物価指数確定値（3月）
・欧州連合（EU）臨時首脳会議
・英消費者物価指数（3月）
・英生産者物価産出指数（3月）
・英中央銀行総裁が講演
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル経済活動（2月）
・対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（2月）
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（18日まで）
・主要7カ国（G7）外相会合
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米20年物国債入札
・インドは休場《ST》
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