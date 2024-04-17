*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ギックス、テラスカイ、ヨシムラフードなど

エスフーズ＜2292＞ 3150 -260

営業利益が前期13.0％減・今期9.3％減予想と発表。

PCNET＜3021＞ 1521 -340

第3四半期累計の営業利益が26.3％増と上期の57.5％増から増益率が縮小。

ワンプラ＜4199＞ 1234 +108

上期営業損益は黒字転換。

ジェイドG＜3558＞ 1760 -500

前期利益は会社計画に届かず、今期営業利益は0.9％増予想。

スマートドライブ＜5137＞ 1643 +92

24年9月期利益予想を上方修正。

ギックス＜9219＞ 1071 +150

24年6月期に初配27円実施。

テラスカイ＜3915＞ 2033 +363

大幅増益見通しやNTTデータとの資本提携を引き続き好感。

ダイヤHD＜6699＞ 805 +65

超高エネルギー点火システムを開発と発表。

ヨシムラフード＜2884＞ 1402 +170

前期業績は従来計画大幅上振れ着地。

東宝＜9602＞ 5339 +368

前期業績の大幅な上振れ着地を好材料視。

ニデック＜6594＞ 6787 +436

水冷モジュールの生産能力拡大を発表で。

SHIFT＜3697＞ 17490 +540

決算受けての嫌気売りにも一巡感で。

ベクトル＜6058＞ 1366 +53

今期の連続2ケタ増益見通しを引き続き好感。

いちご＜2337＞ 436 +12

2ケタ経常増益見通しや増配を評価へ。

ACCESS＜4813＞ 1534 +93

IOWN関連としての期待感も根強く。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4280 +60

マッコーリー証券では新規買い推奨。

エス・エム・エス＜2175＞ 2286.5 +89.0

突っ込み警戒感強まり押し目買い優勢に。

三ツ星ベルト＜5192＞ 4825 +150

有価証券売却益計上を引き続き材料視。

IDOM＜7599＞ 1421 +38

大和証券では投資判断を格上げ。

朝日インテック＜7747＞ 2392 +75.5

オリンパス上昇も支援に安値圏での押し目買い優勢。

ベイカレント・コンサルティング<6532> 3609+156.0

岩井コスモ証券では投資判断を格上げ。

マネーフォワード<3994> 5625 +130

決算受け15日に大幅安も見直しの動きから反動高。

オリンパス<7733> 2240 +51.5

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

古野電気<6814> 1797 -500

今期の2ケタ減益・大幅減配見通しを嫌気。

FPパートナー<7388> 5070 -950

第1四半期減益決算をマイナス視。

日置電機<6866> 6430 -640

第1四半期は想定外の大幅営業減益に。

TSI HD<3608> 824 -99

自社株買いなど評価で前日は急伸も。《CS》