*15:38JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ

不動産業が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、ガラス・土石製品、水産・農林業、食料品なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか小売業、電力・ガス業、海運業、鉄鋼なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 不動産業 ／ 2,227.03 ／ 5.02

2. その他金融業 ／ 1,083.92 ／ 1.25

3. ガラス・土石製品 ／ 1,536.71 ／ 1.09

4. 水産・農林業 ／ 595.24 ／ 0.96

5. 食料品 ／ 2,275.12 ／ 0.89

6. 電気機器 ／ 4,842.35 ／ 0.86

7. ゴム製品 ／ 4,937.71 ／ 0.85

8. 鉱業 ／ 745.08 ／ 0.82

9. パルプ・紙 ／ 581.58 ／ 0.81

10. 医薬品 ／ 3,541.86 ／ 0.75

11. 精密機器 ／ 11,208.89 ／ 0.68

12. 化学工業 ／ 2,659.81 ／ 0.65

13. 非鉄金属 ／ 1,490.23 ／ 0.57

14. 卸売業 ／ 4,061.16 ／ 0.41

15. 機械 ／ 3,314.66 ／ 0.41

16. 建設業 ／ 1,730.28 ／ 0.39

17. サービス業 ／ 2,940.21 ／ 0.37

18. 繊維業 ／ 672.79 ／ 0.37

19. 陸運業 ／ 2,118.35 ／ 0.27

20. その他製品 ／ 4,827.72 ／ 0.26

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,765.54 ／ 0.24

22. 金属製品 ／ 1,511.56 ／ 0.20

23. 情報・通信業 ／ 5,603.7 ／ 0.19

24. 保険業 ／ 2,258.04 ／ 0.15

25. 証券業 ／ 628.14 ／ 0.07

26. 輸送用機器 ／ 5,592.99 ／ 0.01

27. 空運業 ／ 244.91 ／ -0.08

28. 銀行業 ／ 315.45 ／ -0.15

29. 鉄鋼 ／ 833.33 ／ -0.22

30. 海運業 ／ 1,579.05 ／ -0.27

31. 電力・ガス業 ／ 598.23 ／ -0.50

32. 小売業 ／ 1,793.94 ／ -0.65

33. 石油・石炭製品 ／ 1,893.09 ／ -0.78《CS》