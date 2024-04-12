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東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：不動産業が上昇率トップ
不動産業が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、ガラス・土石製品、水産・農林業、食料品なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか小売業、電力・ガス業、海運業、鉄鋼なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 不動産業 ／ 2,227.03 ／ 5.02
2. その他金融業 ／ 1,083.92 ／ 1.25
3. ガラス・土石製品 ／ 1,536.71 ／ 1.09
4. 水産・農林業 ／ 595.24 ／ 0.96
5. 食料品 ／ 2,275.12 ／ 0.89
6. 電気機器 ／ 4,842.35 ／ 0.86
7. ゴム製品 ／ 4,937.71 ／ 0.85
8. 鉱業 ／ 745.08 ／ 0.82
9. パルプ・紙 ／ 581.58 ／ 0.81
10. 医薬品 ／ 3,541.86 ／ 0.75
11. 精密機器 ／ 11,208.89 ／ 0.68
12. 化学工業 ／ 2,659.81 ／ 0.65
13. 非鉄金属 ／ 1,490.23 ／ 0.57
14. 卸売業 ／ 4,061.16 ／ 0.41
15. 機械 ／ 3,314.66 ／ 0.41
16. 建設業 ／ 1,730.28 ／ 0.39
17. サービス業 ／ 2,940.21 ／ 0.37
18. 繊維業 ／ 672.79 ／ 0.37
19. 陸運業 ／ 2,118.35 ／ 0.27
20. その他製品 ／ 4,827.72 ／ 0.26
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,765.54 ／ 0.24
22. 金属製品 ／ 1,511.56 ／ 0.20
23. 情報・通信業 ／ 5,603.7 ／ 0.19
24. 保険業 ／ 2,258.04 ／ 0.15
25. 証券業 ／ 628.14 ／ 0.07
26. 輸送用機器 ／ 5,592.99 ／ 0.01
27. 空運業 ／ 244.91 ／ -0.08
28. 銀行業 ／ 315.45 ／ -0.15
29. 鉄鋼 ／ 833.33 ／ -0.22
30. 海運業 ／ 1,579.05 ／ -0.27
31. 電力・ガス業 ／ 598.23 ／ -0.50
32. 小売業 ／ 1,793.94 ／ -0.65
33. 石油・石炭製品 ／ 1,893.09 ／ -0.78《CS》
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