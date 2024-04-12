クリーマ　大幅に反発、25年2月期の営業利益予想は3倍、前期は黒字転換／新興市場スナップショット

*09:30JST <4017> クリーマ 383 +63

大幅に反発。25年2月期の営業損益予想を前期比192.9％増の1.21億円の黒字と発表している。マーケットプレイスサービスの成長に向けた顧客基盤の強化やコストの適正化、生産性向上による利益率の改善、新サービスへの成長投資などに取り組む。同時に発表した24年2月期の営業損益は0.41億円の黒字（前期実績3.85億円の赤字）に転換した。想定よりコストを圧縮できたことから、会社計画（0.01億円の黒字）を上回った。《ST》