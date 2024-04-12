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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報、中貿易収支など

2024年4月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報、中貿易収支など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(4月10日現在、日本銀行）
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　鉱工業生産(2月)　　-0.1％
13:30　設備稼働率(2月)　　-7.9％
13:30　「生活意識に関するアンケート調査」（第97回）の結果発表(日本銀行)


＜海外＞
15:00　独・CPI(3月)　　0.4％
15:00　英・鉱工業生産指数(2月)　　-0.2％
15:00　英・商品貿易収支(2月)　　-145.15億ポンド
21:00　印・鉱工業生産(2月)　7.0％　3.8％
21:00　印・消費者物価指数(3月)　4.90％　5.09％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(2月)　　4.5％
21:30　米・輸入物価指数(3月)　0.3％　0.3％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月)　78.7　79.4


中・貿易収支(3月)　713.4億ドル　397.1億ドル

中・輸出(3月)　-1.18％　5.60％

中・輸入(3月)　0.7％　-8.2％

韓・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％

米・サンフランシスコ連銀総裁が座談会に参加

欧・欧州連合(欧)財務相理事会

欧・ECB専門家予測調査

英・イングランド銀行(英中央銀行)がバーナンキ元米連邦準備理事会(FRB)議長の経済予測方法の見直し報告書を発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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