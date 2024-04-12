関連記事
今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報、中貿易収支など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(4月10日現在、日本銀行）
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30 鉱工業生産(2月) -0.1％
13:30 設備稼働率(2月) -7.9％
13:30 「生活意識に関するアンケート調査」（第97回）の結果発表(日本銀行)
＜海外＞
15:00 独・CPI(3月) 0.4％
15:00 英・鉱工業生産指数(2月) -0.2％
15:00 英・商品貿易収支(2月) -145.15億ポンド
21:00 印・鉱工業生産(2月) 7.0％ 3.8％
21:00 印・消費者物価指数(3月) 4.90％ 5.09％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(2月) 4.5％
21:30 米・輸入物価指数(3月) 0.3％ 0.3％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(4月) 78.7 79.4
中・貿易収支(3月) 713.4億ドル 397.1億ドル
中・輸出(3月) -1.18％ 5.60％
中・輸入(3月) 0.7％ -8.2％
韓・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
米・サンフランシスコ連銀総裁が座談会に参加
欧・欧州連合(欧)財務相理事会
欧・ECB専門家予測調査
英・イングランド銀行(英中央銀行)がバーナンキ元米連邦準備理事会(FRB)議長の経済予測方法の見直し報告書を発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 4/11の強弱材料 4/11 08:24
- 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、欧ECBが政策金利発表、米生産者物価コア指数など 4/11 06:30
- 4/10の強弱材料 4/10 08:27
- 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表など 4/10 06:30
- 4/9の強弱材料 4/ 9 08:19