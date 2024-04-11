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ＮＰＣ 年初来高値、24年8月期の営業利益予想を上方修正、上期実績は会社計画上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:18JST <6255> ＮＰＣ 963 +131
年初来高値。24年8月期の営業利益予想を従来の15.84億円から21.49億円（前期実績9.76億円）に上方修正している。好調な部品販売に加え、国内電子部品業界向けのFA装置案件の一部が前倒しで計上されるため。利益率の高い部品販売の増加や仕入コスト、現地作業費の原価低減も利益を押し上げる見通し。第2四半期累計（23年9月-24年2月）は前年同期比192.3％増の6.56億円で着地し、会社計画（3.63億円）を上回った。《ST》
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