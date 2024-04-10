*16:40JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は145円12銭で終了



＜円債市場＞

長期国債先物2024年6月限

寄付145円22銭 高値145円27銭 安値145円09銭 引け145円12銭

売買高総計20020枚

2年 459回 0.229％

5年 167回 0.422％

10年 374回 0.790％

20年 187回 1.569％

債券先物6月限は、145円22銭で取引を開始。昨夜の日銀の物価見通し引き上げ検討報道、また、午前の植田日銀総裁の国会答弁「円安による輸入物価上昇、基調物価に反映なら政策変更も」、そして、あすの20年債入札への警戒感から売りが優勢になり、145円27銭から145円09銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.74％、10年債は4.36％、30年債は4.50％近辺で推移。

債券利回りは横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.37％、英国債は4.03％、オーストラリア10年債は4.12％、NZ10年債は4.62％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・21:30 米・3月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、2月：+3.2％）

・21:45 ボウマン理米FRB事討論会参加（バーゼル自己資本規則関連）

・22:45 カナダ中銀が政策金利発表（5.00％に据え置き予想）

・23:00 米・2月卸売在庫改定値（前月比予想：+0.5％、速報値：+0.5％）

・01:45 グールズビー米シカゴ連銀総裁討論会参加

・02:00 米財務省・10年債入札

・03:00 米・3月財政収支（予想：-1950億ドル、23年3月：-3780.76億ドル）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（3月19日-20日会合分）

・日米首脳会談

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》