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東京為替：ドル・円は小動き、日銀政策にらみ
記事提供元：フィスコ
*12:18JST 東京為替：ドル・円は小動き、日銀政策にらみ
10日午前の東京市場でドル・円は小動きとなり、151円68銭から151円78銭の狭いレンジ内でもみ合った。日銀は物価見通しの修正に関する報道が材料視され、円買いに方向に振れやすい。ただ、日銀総裁の緩和的な政策方針で、円買いは抑制されている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円68銭から151円78銭、ユーロ・円は164円65銭から164円82銭、ユーロ・ドルは1.0851ドルから1.0860ドル。
【金融政策】
・NZ準備銀行：政策金利を5.50％に据え置き
【要人発言】
・植田日銀総裁
「当面は緩和的な金融環境が継続すると考えている」
「2％目標の持続・安定的な実現が見通せる状況に至った」
「基調的な物価が徐々に2％へ収束していく見通しを持っている」
「2％を大きく超えれば急激な利上げが必要となる可能性」
【経済指標】
・日・3月国内企業物価指数：前年比+0.8％（予想：+0.8％、2月：+0.7％←+0.6％）《TY》
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