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今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(3月) 0.8％ 0.6％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(3月) 3.0％
08:50 貸出動向 銀行計(3月) 3.4％
15:15 植田日銀総裁が信託大会であいさつ
＜海外＞
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 5.50％ 5.50％
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 2.50％ 2.50％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(3月) 4.0％ 4.5％
21:30 米・消費者物価コア指数(3月) 3.7％ 3.8％
22:45 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 5.00％ 5.00％
23:00 米・卸売在庫(2月) 0.5％
27:00 米・財政収支(3月) -2963億ドル
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月19日-20日会合分)
米・日米首脳会談
米・シカゴ連銀総裁がパネル討論会に参加
韓・総選挙
米・10年債入札
独・15年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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