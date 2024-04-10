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今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表など

2024年4月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、米消費者物価コア指数、加中央銀行が政策金利発表など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(3月)　0.8％　0.6％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(3月)　　3.0％
08:50　貸出動向 銀行計(3月)　　3.4％
15:15　植田日銀総裁が信託大会であいさつ


＜海外＞
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　5.50％　5.50％
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　2.50％　2.50％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(3月)　4.0％　4.5％
21:30　米・消費者物価コア指数(3月)　3.7％　3.8％
22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　5.00％　5.00％
23:00　米・卸売在庫(2月)　　0.5％
27:00　米・財政収支(3月)　　-2963億ドル
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(3月19日-20日会合分)


米・日米首脳会談

米・シカゴ連銀総裁がパネル討論会に参加

韓・総選挙

米・10年債入札

独・15年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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