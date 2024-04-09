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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど
＜国内＞
14:00 消費者態度指数(3月) 39.7 39.1
15:00 工作機械受注(3月) -8.0％
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.38％
20:25 ブ・週次景気動向調査
中・資金調達総額(3月、15日までに) 4兆8000億元 6兆5364億元
中・マネーサプライ(3月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 3兆7250億元 4兆9143億元
米・イエレン財務長官の訪中最終日
アイルランド・ハリス新首相就任予定
米・3年債入札
独・5年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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