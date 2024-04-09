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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど

2024年4月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど
＜国内＞
14:00　消費者態度指数(3月)　39.7　39.1
15:00　工作機械受注(3月)　　-8.0％


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.38％
20:25　ブ・週次景気動向調査


中・資金調達総額(3月、15日までに)　4兆8000億元　6兆5364億元

中・マネーサプライ(3月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(3月、15日までに)　3兆7250億元　4兆9143億元

米・イエレン財務長官の訪中最終日

アイルランド・ハリス新首相就任予定

米・3年債入札

独・5年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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