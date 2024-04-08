トレジャー・ファクトリー、3月の全店売り上げは20.9%増加、新生活需要も取り込む

■「月次売上概況」、春物・高単価衣料、生活雑貨やホビー用品など好調

トレジャー・ファクトリー<3093>(東証プライム)が4月8日午後に発表した3月の月次動向「月次売上概況(単体)」は、全店の売り上げが前年同月比20.9%増加し、既存店は同8.9%増加した。

月を通して平年より気温が低く推移したものの、春物衣料・高単価衣料が堅調だったこと、新生活需要を取り込み生活家電の販売が好調だったこと、生活雑貨やホビー用品の販売も好調だったことなどから、全店、既存店ともに販売が前年を超えた。

3月の出退店は、出店が2店舗、退店なし。全店舗数は193店舗。 【出店】 ・トレファクスタイル吉祥寺店(服飾専門) ・トレジャーファクトリー滋賀草津店(総合) 【移転】 ・トレジャーファクトリー大宮店(総合):移転のため2月25日に閉店し3月19日にリニューアルオープン (HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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