関連記事
日本エンター 大幅反発、業績・配当予想を上方修正
記事提供元：フィスコ
*14:33JST 日本エンター---大幅反発、業績・配当予想を上方修正
日本エンター＜4829＞は大幅反発。一時は24円高まで急伸。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は2億円で前年同期比60.2％増と大幅増益になり、通期計画は従来予想の2.1億円から2.8億円、前期比55.2％増にまで上方修正している。ITサービスの需要拡大に伴うシステム開発サービスの増勢に加え、キッティング支援や EC・ASP サービスなどのビジネスサポートサービスも好調。年間配当金も従来計画の2円から3円に引き上げ。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サーラ 大幅続落、第1四半期は営業2ケタ減と低調推移に 4/ 8 14:44
- 新日本空調の出直り目立つ、鴻池運輸などと「物流・加工ネットワークシステム」、2024年問題の緩和に期待 4/ 8 14:34
- 岡野バル ストップ高買い気配、原発向け極めて好調で第1四半期営業黒字転換 4/ 8 14:31
- トーセイ 大幅反発、第1四半期は大幅増益で好進捗に 4/ 8 14:12
- 出来高変化率ランキング（13時台）～ケンコーマヨ、北川精機などがランクイン 4/ 8 13:54