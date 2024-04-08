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日本エンター　大幅反発、業績・配当予想を上方修正

2024年4月8日 14:33

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記事提供元：フィスコ

*14:33JST 日本エンター---大幅反発、業績・配当予想を上方修正
日本エンター＜4829＞は大幅反発。一時は24円高まで急伸。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は2億円で前年同期比60.2％増と大幅増益になり、通期計画は従来予想の2.1億円から2.8億円、前期比55.2％増にまで上方修正している。ITサービスの需要拡大に伴うシステム開発サービスの増勢に加え、キッティング支援や EC・ASP サービスなどのビジネスサポートサービスも好調。年間配当金も従来計画の2円から3円に引き上げ。《ST》

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