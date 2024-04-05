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出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、リッジアイなどがランクイン

2024年4月5日 13:58

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記事提供元：フィスコ

*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、リッジアイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月5日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6573＞ アジャイル　　　　 　10582100 　53856.5　 322.72% 0.3529%
＜7063＞ Birdman　　 　417900 　180518.42　 256.11% 0.0419%
＜9331＞ キャスター　　　　 　2246900 　335203.94　 249.01% 0%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　29968300 　957274.68　 193.85% -0.0275%
＜8016＞ オンワードHD　　 　6298500 　936750.94　 180.59% 0.1506%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　 　842000 　183120.6　 177.21% -0.1085%
＜4892＞ サイフューズ　　　 　221900 　29928.6　 172.15% 0.0404%
＜5572＞ リッジアイ　　　　 　308500 　190163.04　 145.74% 0.0525%
＜9341＞ GENOVA　　　 　133100 　44452.62　 141.90% -0.0432%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　344000 　46044.66　 140.55% 0.0271%
＜6659＞ メディアリンク　　 　12808300 　294167.54　 139.57% 0.1282%
＜7325＞ アイリック　　　　 　56100 　12052.06　 136.17% -0.0257%
＜7456＞ 松田産業　　　　　 　203000 　157597.2　 127.15% 0.0046%
＜7611＞ ハイデ日高　　　　 　330600 　266523.5　 123.29% 0.0246%
＜7352＞ TWOSTONE　 　1451700 　699311.14　 120.55% 0.0844%
＜2742＞ ハローズ　　　　　 　61500 　90254.6　 109.42% 0.0501%
＜5933＞ アルインコ　　　　 　217600 　71098.26　 109.04% 0.0548%
＜8358＞ スルガ銀　　　　　 　4585600 　1578011.22　 104.98% 0.0339%
＜7427＞ エコトレディン　　 　113100 　54567.64　 96.12% -0.0136%
＜4527＞ ロート　　　　　　 　2005500 　2398076.21　 93.77% -0.0501%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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