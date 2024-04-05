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出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、リッジアイなどがランクイン
*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、リッジアイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月5日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6573＞ アジャイル 10582100 53856.5 322.72% 0.3529%
＜7063＞ Birdman 417900 180518.42 256.11% 0.0419%
＜9331＞ キャスター 2246900 335203.94 249.01% 0%
＜3103＞ ユニチカ 29968300 957274.68 193.85% -0.0275%
＜8016＞ オンワードHD 6298500 936750.94 180.59% 0.1506%
＜5707＞ 東邦鉛 842000 183120.6 177.21% -0.1085%
＜4892＞ サイフューズ 221900 29928.6 172.15% 0.0404%
＜5572＞ リッジアイ 308500 190163.04 145.74% 0.0525%
＜9341＞ GENOVA 133100 44452.62 141.90% -0.0432%
＜4570＞ 免疫生物 344000 46044.66 140.55% 0.0271%
＜6659＞ メディアリンク 12808300 294167.54 139.57% 0.1282%
＜7325＞ アイリック 56100 12052.06 136.17% -0.0257%
＜7456＞ 松田産業 203000 157597.2 127.15% 0.0046%
＜7611＞ ハイデ日高 330600 266523.5 123.29% 0.0246%
＜7352＞ TWOSTONE 1451700 699311.14 120.55% 0.0844%
＜2742＞ ハローズ 61500 90254.6 109.42% 0.0501%
＜5933＞ アルインコ 217600 71098.26 109.04% 0.0548%
＜8358＞ スルガ銀 4585600 1578011.22 104.98% 0.0339%
＜7427＞ エコトレディン 113100 54567.64 96.12% -0.0136%
＜4527＞ ロート 2005500 2398076.21 93.77% -0.0501%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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