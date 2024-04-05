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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など
＜国内＞
08:30 家計支出(2月) -3.0％ -6.3％
14:00 景気先行CI指数(2月) 109.5
14:00 景気一致指数(2月) 112.1
＜海外＞
09:30 豪・貿易収支(2月) 107.50億豪ドル 110.27億豪ドル
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.50％ 6.50％
13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％
15:00 独・製造業受注(2月) 0.6％ -11.3％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(2月) -0.3％ 0.1％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(3月) -0.37％ -0.41％
20:30 ブ・基礎的財政収支(2月) -484億レアル 1021億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(2月) 60.0％ 60.0％
21:30 加・失業率(3月) 5.8％ 5.8％
21:30 米・非農業部門雇用者数(3月) 21.6万人 27.5万人
21:30 米・失業率(3月) 3.9％ 3.9％
21:30 米・平均時給(3月) 4.1％ 4.3％
25:00 露・GDP(10-12月) 5.3％ 5.5％
28:00 米・消費者信用残高(2月) 172.00億ドル 194.95億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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