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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など

2024年4月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など
＜国内＞
08:30　家計支出(2月)　-3.0％　-6.3％
14:00　景気先行CI指数(2月)　　109.5
14:00　景気一致指数(2月)　　112.1


＜海外＞
09:30　豪・貿易収支(2月)　107.50億豪ドル　110.27億豪ドル
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.50％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
15:00　独・製造業受注(2月)　0.6％　-11.3％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(2月)　-0.3％　0.1％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(3月)　-0.37％　-0.41％
20:30　ブ・基礎的財政収支(2月)　-484億レアル　1021億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(2月)　60.0％　60.0％
21:30　加・失業率(3月)　5.8％　5.8％
21:30　米・非農業部門雇用者数(3月)　21.6万人　27.5万人
21:30　米・失業率(3月)　3.9％　3.9％
21:30　米・平均時給(3月)　4.1％　4.3％
25:00　露・GDP(10-12月)　5.3％　5.5％
28:00　米・消費者信用残高(2月)　172.00億ドル　194.95億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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