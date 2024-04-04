*08:22JST 4/4

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（16277.46、+37.01）

・1ドル＝151.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（40030、大阪比+500）

・SOX指数は上昇（4903.50、+16.56）

・VIX指数は低下（14.33、-0.28）

・米原油先物は上昇（85.43、+0.28）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（39451.85、-387.06）

・NYダウは下落（39127.14、-43.10）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・日銀支店長会議の後、大阪、名古屋、札幌、福岡支店長の記者会見

・日銀地域経済報告（さくらリポート）（4月）

・輸入車販売台数（3月）

・車名別新車販売台数（3月）

・30年物国債入札

・日本労働組合総連合会（連合）が24年春闘の第3回回答集計結果公表

・衆院本会議

・アズパートナーズが新規上場

・インド総合PMI（3月）

・スイス消費者物価指数（3月）

・ユーロ圏サービス業PMI（3月）

・ユーロ圏総合PMI（3月）

・ユーロ圏生産者物価指数（2月）

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨（3月会合）

・英10年物国債入札

・ブラジル経常収支（2月）

・ブラジル海外直接投資（2月）

・カナダ貿易収支（2月）

・米貿易収支（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀総裁が討論会に参加

・米シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

・米クリーブランド連銀総裁が講演

・米セントルイス連銀総裁が開会のあいさつ

・米トランプ前大統領の減額された保証金支払期限

・中国、台湾、香港は休場《ST》