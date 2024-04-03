関連記事
サスメド チューリッヒ大学との遷延性悲嘆障害に関する共同研究の論文が出版
記事提供元：フィスコ
*17:52JST サスメド---チューリッヒ大学との遷延性悲嘆障害に関する共同研究の論文が出版
サスメド＜4263＞は2日、チューリッヒ大学と実施している遷延性悲嘆障害に関する共同研究の論文がClinical Psychology in Europe上で公表されたことを発表。
タイトルは、「Feasibility and Acceptability of a Mobile App for Prolonged Grief Disorder Symptoms」である。《SO》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サインポスト 2024年2月期の通期業績予想の修正 4/ 3 17:57
- サスメド 名古屋大学との取組みが産学官共同mission-oriented型創薬技術研究プロジェクトに採択 4/ 3 17:54
- トヨクモ kintone連携サービス全ての製品がCyPN Reportで星を獲得、3製品は最高評価 4/ 3 17:44
- オービーシステム ヒューマン＆テクノロジーの株式取得(子会社化)完了 4/ 3 17:41
- 網屋 「ALog」を完全リニューアル、SIEM製品として1日にリリース 4/ 3 17:36