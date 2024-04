*17:52JST サスメド---チューリッヒ大学との遷延性悲嘆障害に関する共同研究の論文が出版

サスメド<4263>は2日、チューリッヒ大学と実施している遷延性悲嘆障害に関する共同研究の論文がClinical Psychology in Europe上で公表されたことを発表。

タイトルは、「Feasibility and Acceptability of a Mobile App for Prolonged Grief Disorder Symptoms」である。