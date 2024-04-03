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セグエグループ 医療AIプラットフォーム技術研究組合（HAIP）に組合員として加入
記事提供元：フィスコ
*17:31JST セグエグループ---医療AIプラットフォーム技術研究組合（HAIP）に組合員として加入
セグエグループ＜3968＞は2日、医療AIプラットフォーム技術研究組合（HAIP）に組合員として加入したことを発表。
HAIPは、医療AIサービスの普及・発展に資する業界共通の基盤技術の研究開発を行っている。セグエグループは、HAIPでのサイバーセキュリティを核とした研究活動に参画し、医療AIサービス利用の安全性と利便性の向上に貢献していく。《SO》
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