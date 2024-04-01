*15:38JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ

石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか証券業、その他 金融業、輸送用機器、銀行業、電力・ガス業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほかの上昇はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 4,911.81 ／ 0.11

2. 精密機器 ／ 11,838.15 ／ -0.19

3. 食料品 ／ 2,257.76 ／ -0.31

4. その他製品 ／ 4,966.4 ／ -0.60

5. 空運業 ／ 248.01 ／ -0.63

6. 陸運業 ／ 2,131.67 ／ -0.68

7. パルプ・紙 ／ 591.82 ／ -0.70

8. 機械 ／ 3,284.75 ／ -0.77

9. サービス業 ／ 2,951.06 ／ -0.82

10. 水産・農林業 ／ 593.8 ／ -0.97

11. 情報・通信業 ／ 5,742.63 ／ -1.11

12. 電気機器 ／ 4,784.93 ／ -1.15

13. 小売業 ／ 1,847.36 ／ -1.16

14. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,706.44 ／ -1.20

15. 医薬品 ／ 3,602.93 ／ -1.26

16. 海運業 ／ 1,563.22 ／ -1.26

17. 金属製品 ／ 1,476.72 ／ -1.46

18. 建設業 ／ 1,725.89 ／ -1.57

19. 化学工業 ／ 2,591.22 ／ -1.83

20. 卸売業 ／ 3,867.95 ／ -1.89

21. 繊維業 ／ 664.62 ／ -2.00

22. ガラス・土石製品 ／ 1,464.25 ／ -2.09

23. 鉄鋼 ／ 831.78 ／ -2.27

24. 非鉄金属 ／ 1,338.97 ／ -2.45

25. 不動産業 ／ 2,129.08 ／ -2.51

26. 保険業 ／ 2,191.24 ／ -2.53

27. 鉱業 ／ 663.59 ／ -2.66

28. 電力・ガス業 ／ 541.77 ／ -2.85

29. 銀行業 ／ 303.85 ／ -3.38

30. 輸送用機器 ／ 5,416.39 ／ -3.43

31. その他金融業 ／ 1,045.86 ／ -3.49

32. 証券業 ／ 614.17 ／ -3.82

33. 石油・石炭製品 ／ 1,748.53 ／ -4.00《CS》