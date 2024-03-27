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プロパスト 東京都渋谷区の販売用不動産の取得
記事提供元：フィスコ
*15:17JST プロパスト---東京都渋谷区の販売用不動産の取得
プロパスト＜3236＞は22日、販売用不動産の取得を発表した。
物件概要(セグメント:バリューアップ事業)は、土地、所在地は東京都渋谷区代々木、地積は161.31平方メートル、建物の種類は共同住宅、構造・規模は鉄筋コンクリート造・地上4階建、延べ床面積は271.12平方メートル、総戸数は住宅12戸。
引渡・決済日は2024年3月22日
取得先は、国内の法人。取得価格は2023年5月期純資産の30％以下となる。《AS》
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