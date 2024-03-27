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グロームHD 大幅に続伸、ホスピス住宅事業で訪問看護のリベルケアとコンサル契約／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:44JST <8938> グロームHD 677 +30
大幅に続伸。連結子会社のグローム・マネジメント（東京都港区）によるホスピス住宅事業の開始に関連し、訪問看護事業のリベルケア（名古屋市）とコンサルティング契約を締結したと発表している。リベルケアが持つ訪問看護事業やホスピス住宅の運営ノウハウの提供のほか、看護・介護スタッフの教育・研修でサポートを受ける。グローム・マネジメントは7月に北海道旭川市でホスピス住宅を開設する予定。《ST》
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