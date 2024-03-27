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NY外為：ドル買い一服、米5年債入札好調

2024年3月27日 02:26

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記事提供元：フィスコ

*02:26JST NY外為：ドル買い一服、米5年債入札好調
米財務省は670億ドルの5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.235％。テイルはマイナス1BPs。応札倍率は2.41倍と過去6回入札平均の2.43倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は70.5％。

テイルが良好で、好調な結果を受け、米国債相場は反発。10年債利回りは4.27％から4.23％まで低下した。

ドル・円は151円50銭でドルは伸び悩んだ。《KY》

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