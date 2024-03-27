関連記事
NY外為：ドル買い一服、米5年債入札好調
記事提供元：フィスコ
*02:26JST NY外為：ドル買い一服、米5年債入札好調
米財務省は670億ドルの5年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.235％。テイルはマイナス1BPs。応札倍率は2.41倍と過去6回入札平均の2.43倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は70.5％。
テイルが良好で、好調な結果を受け、米国債相場は反発。10年債利回りは4.27％から4.23％まで低下した。
ドル・円は151円50銭でドルは伸び悩んだ。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場織り込む、欧米祭日控え 3/27 03:35
- NY外為：円安値から反発、日本当局よる円安是正介入警戒感も根強い 3/27 01:45
- NY外為：ドル指数上昇に転じる、米長期金利上昇 3/27 00:55
- 【市場反応】米3月消費者信頼感指数は予想外に悪化、ドル売り強まる 3/26 23:22
- 【市場反応】米1月S&P都市住宅価格指数/FHFA住宅価格指数、ドル売り一服 3/26 22:28