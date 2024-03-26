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東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ
*17:32JST 東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ
陸運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、パルプ・紙、鉄鋼、ゴム製品なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか機械、医薬品、不動産業、電力・ガス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 2,258.83 ／ 0.98
2. 機械 ／ 3,271.22 ／ 0.75
3. 医薬品 ／ 3,732.15 ／ 0.59
4. 不動産業 ／ 2,101.95 ／ 0.55
5. 電力・ガス業 ／ 552.88 ／ 0.50
6. 化学工業 ／ 2,676.23 ／ 0.38
7. 電気機器 ／ 4,850.25 ／ 0.34
8. 繊維業 ／ 672.11 ／ 0.34
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,763.31 ／ 0.33
10. 輸送用機器 ／ 5,653.94 ／ 0.31
11. ガラス・土石製品 ／ 1,493. ／ 0.29
12. 海運業 ／ 1,631.46 ／ 0.26
13. 食料品 ／ 2,262.36 ／ 0.24
14. サービス業 ／ 2,971.65 ／ 0.24
15. 精密機器 ／ 11,974.03 ／ 0.11
16. 非鉄金属 ／ 1,366.59 ／ 0.07
17. その他製品 ／ 5,010.97 ／ 0.04
18. その他金融業 ／ 1,097.54 ／ 0.04
19. 金属製品 ／ 1,503.02 ／ 0.03
20. 情報・通信業 ／ 5,889.3 ／ -0.10
21. 建設業 ／ 1,752.26 ／ -0.10
22. 証券業 ／ 650.16 ／ -0.16
23. 水産・農林業 ／ 611.56 ／ -0.19
24. 鉱業 ／ 665.55 ／ -0.20
25. 卸売業 ／ 3,966.97 ／ -0.25
26. 小売業 ／ 1,848.75 ／ -0.40
27. 空運業 ／ 248.47 ／ -0.43
28. 銀行業 ／ 316.26 ／ -0.48
29. ゴム製品 ／ 4,907.03 ／ -0.50
30. 鉄鋼 ／ 870.93 ／ -0.53
31. パルプ・紙 ／ 616.57 ／ -0.63
32. 石油・石炭製品 ／ 1,808.75 ／ -1.08
33. 陸運業 ／ 2,207.27 ／ -1.35《CS》
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