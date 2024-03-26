*17:32JST 東証業種別ランキング：陸運業が下落率トップ

陸運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、パルプ・紙、鉄鋼、ゴム製品なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか機械、医薬品、不動産業、電力・ガス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 保険業 ／ 2,258.83 ／ 0.98

2. 機械 ／ 3,271.22 ／ 0.75

3. 医薬品 ／ 3,732.15 ／ 0.59

4. 不動産業 ／ 2,101.95 ／ 0.55

5. 電力・ガス業 ／ 552.88 ／ 0.50

6. 化学工業 ／ 2,676.23 ／ 0.38

7. 電気機器 ／ 4,850.25 ／ 0.34

8. 繊維業 ／ 672.11 ／ 0.34

9. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,763.31 ／ 0.33

10. 輸送用機器 ／ 5,653.94 ／ 0.31

11. ガラス・土石製品 ／ 1,493. ／ 0.29

12. 海運業 ／ 1,631.46 ／ 0.26

13. 食料品 ／ 2,262.36 ／ 0.24

14. サービス業 ／ 2,971.65 ／ 0.24

15. 精密機器 ／ 11,974.03 ／ 0.11

16. 非鉄金属 ／ 1,366.59 ／ 0.07

17. その他製品 ／ 5,010.97 ／ 0.04

18. その他金融業 ／ 1,097.54 ／ 0.04

19. 金属製品 ／ 1,503.02 ／ 0.03

20. 情報・通信業 ／ 5,889.3 ／ -0.10

21. 建設業 ／ 1,752.26 ／ -0.10

22. 証券業 ／ 650.16 ／ -0.16

23. 水産・農林業 ／ 611.56 ／ -0.19

24. 鉱業 ／ 665.55 ／ -0.20

25. 卸売業 ／ 3,966.97 ／ -0.25

26. 小売業 ／ 1,848.75 ／ -0.40

27. 空運業 ／ 248.47 ／ -0.43

28. 銀行業 ／ 316.26 ／ -0.48

29. ゴム製品 ／ 4,907.03 ／ -0.50

30. 鉄鋼 ／ 870.93 ／ -0.53

31. パルプ・紙 ／ 616.57 ／ -0.63

32. 石油・石炭製品 ／ 1,808.75 ／ -1.08

33. 陸運業 ／ 2,207.27 ／ -1.35《CS》