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前日に動いた銘柄 part1 ジーダット、INFORICH、イーエムネットJなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ジーダット、INFORICH、イーエムネットJなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
ジーダット＜3841＞ 1344 +169
記念配当実施を発表。
クニミネ工業＜5388＞ 1107 +65
発行済株式数の2.4％上限の自社株買いを発表。
INFORICH＜9338＞ 5670 +700
豪州のモバイルバッテリーシェアリング事業者の株式51％を取得。
リファインバスG＜7375＞ 841 +56
住友商事が保有株を三菱ケミカル、稲畑産業に譲渡。
メディアシーク＜4824＞ 336 +21
コスモ・バイオとブレインテックトレーニングサービスで販売店契約。
イーエムネットJ＜7036＞ 1382 +300
引き続き生成AI活用のインハウス支援サービス開始が手掛かり。
CIJ＜4826＞ 953 +150
日立とエヌビディアの協業を思惑材料視。
C＆FロジHD＜9099＞ 2541 +500
AZ-COM丸和がTOB実施を発表。
シャープ＜6753＞ 883.4 +43.6
SDP生産停止も視野にと伝わる。
円谷フィHD＜2767＞ 1780 +147
特に新規材料ないが緩やかなリバウンド基調継続。
北越コーポレーション＜3865＞ 2350 -15
引き続き再編思惑など優勢か。
日東紡績＜3110＞ 6180 +360
高値接近などで買い戻し優勢か。
ダブル・スコープ＜6619＞ 588 +14
目先の底打ち感からのリバウンドが強まる形に。
楽天銀行＜5838＞ 3160 +195
JPモルガン・アセットの保有比率上昇。
ビジョン＜9416＞ 1215 +15
米国子会社設立や配当方針の発表で。
ツムラ＜4540＞ 4000 +214
大和証券では投資判断を格上げ。
くら寿司＜2695＞ 4675 +220
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
日産自動車＜7201＞ 642.5 +20.9
CLSA証券では目標株価を引き上げ。
共立メンテナンス＜9616＞ 7070 +277
訪日外国人数の増加傾向など手掛かりに押し目買い。
スズキ＜7269＞ 6821 +239
為替相場の円安推移で自動車株が堅調な展開。
ぐるなび<2440> 309 +15
第3四半期決算時に続き収益予想を上方修正。
ダイフク<6383> 3644 +150
直近ではジェフリーズ証券が目標株価引き上げ。
ディスコ<6146> 54790 +1830
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。
インソース<6200> 906 +39
新規材料なくリバウンドが継続する形に。
インフロニアHD<5076> 1495 -154.5
CB発行による潜在的な希薄化をマイナス視。
さくらインターネット<3778> 7120 -450
半導体関連伸び鈍化などで戻り売り。
ソースネクスト<4344> 266 -13
直近で急速なリバウンドも戻り売り圧力優勢に。《CS》
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