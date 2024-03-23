*06:54JST NY原油：伸び悩み、81ドル台で戻り売りが強まる

NYMEX原油5月限終値：80.63 ↓0.44

22日のNY原油先物5月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.44ドル（-0.54％）の80.63ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.42ドル－81.45ドル。アジア市場で80.42ドルまで売られたが、ロンドン市場で81ドル台を回復。米国市場では一時81.45ドルまで上昇した。ただ、81ドル台で戻り売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引では主に80ドル台後半で推移した。《MK》