*15:49JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ

パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか銀行業、卸売業、輸送用機器、保険業、証券業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか陸運業、食料品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. パルプ・紙 ／ 615.62 ／ 4.72

2. 銀行業 ／ 317.47 ／ 3.16

3. 卸売業 ／ 3,989.72 ／ 2.92

4. 輸送用機器 ／ 5,613.3 ／ 2.64

5. 保険業 ／ 2,263.99 ／ 2.56

6. 証券業 ／ 649.68 ／ 2.36

7. 建設業 ／ 1,770.74 ／ 2.14

8. 電気機器 ／ 4,904.72 ／ 2.02

9. 金属製品 ／ 1,524.26 ／ 2.01

10. 機械 ／ 3,266.88 ／ 1.95

11. 鉱業 ／ 678.11 ／ 1.88

12. 非鉄金属 ／ 1,368.86 ／ 1.56

13. 化学工業 ／ 2,707.49 ／ 1.44

14. 鉄鋼 ／ 865.62 ／ 1.43

15. 精密機器 ／ 12,363.05 ／ 1.39

16. 石油・石炭製品 ／ 1,824.53 ／ 1.32

17. ゴム製品 ／ 4,878.48 ／ 1.23

18. 電力・ガス業 ／ 548.24 ／ 1.17

19. ガラス・土石製品 ／ 1,481.37 ／ 1.01

20. サービス業 ／ 3,004.42 ／ 0.92

21. 小売業 ／ 1,865.16 ／ 0.88

22. 情報・通信業 ／ 5,937.29 ／ 0.68

23. その他製品 ／ 5,046.33 ／ 0.63

24. 水産・農林業 ／ 603.19 ／ 0.62

25. 医薬品 ／ 3,764.68 ／ 0.56

26. その他金融業 ／ 1,092.01 ／ 0.56

27. 不動産業 ／ 2,113.95 ／ 0.49

28. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,741.09 ／ 0.45

29. 繊維業 ／ 673.92 ／ 0.25

30. 空運業 ／ 246.3 ／ 0.21

31. 食料品 ／ 2,260.09 ／ -0.06

32. 陸運業 ／ 2,214.81 ／ -0.34

33. 海運業 ／ 1,629.28 ／ -2.41《CS》