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東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ
*15:49JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか銀行業、卸売業、輸送用機器、保険業、証券業なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか陸運業、食料品も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 615.62 ／ 4.72
2. 銀行業 ／ 317.47 ／ 3.16
3. 卸売業 ／ 3,989.72 ／ 2.92
4. 輸送用機器 ／ 5,613.3 ／ 2.64
5. 保険業 ／ 2,263.99 ／ 2.56
6. 証券業 ／ 649.68 ／ 2.36
7. 建設業 ／ 1,770.74 ／ 2.14
8. 電気機器 ／ 4,904.72 ／ 2.02
9. 金属製品 ／ 1,524.26 ／ 2.01
10. 機械 ／ 3,266.88 ／ 1.95
11. 鉱業 ／ 678.11 ／ 1.88
12. 非鉄金属 ／ 1,368.86 ／ 1.56
13. 化学工業 ／ 2,707.49 ／ 1.44
14. 鉄鋼 ／ 865.62 ／ 1.43
15. 精密機器 ／ 12,363.05 ／ 1.39
16. 石油・石炭製品 ／ 1,824.53 ／ 1.32
17. ゴム製品 ／ 4,878.48 ／ 1.23
18. 電力・ガス業 ／ 548.24 ／ 1.17
19. ガラス・土石製品 ／ 1,481.37 ／ 1.01
20. サービス業 ／ 3,004.42 ／ 0.92
21. 小売業 ／ 1,865.16 ／ 0.88
22. 情報・通信業 ／ 5,937.29 ／ 0.68
23. その他製品 ／ 5,046.33 ／ 0.63
24. 水産・農林業 ／ 603.19 ／ 0.62
25. 医薬品 ／ 3,764.68 ／ 0.56
26. その他金融業 ／ 1,092.01 ／ 0.56
27. 不動産業 ／ 2,113.95 ／ 0.49
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,741.09 ／ 0.45
29. 繊維業 ／ 673.92 ／ 0.25
30. 空運業 ／ 246.3 ／ 0.21
31. 食料品 ／ 2,260.09 ／ -0.06
32. 陸運業 ／ 2,214.81 ／ -0.34
33. 海運業 ／ 1,629.28 ／ -2.41《CS》
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