*06:53JST NY原油：伸び悩み、ドル高などを嫌気

NYMEX原油5月限終値：80.58 ↓0.16

15日のNY原油先物5月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比－0.16ドル（-0.20％）の80.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.01ドル－80.89ドル。ロンドン市場で80.01ドルまで下げたが、供給不安は解消されず、米国市場の後半にかけて80.89ドルまで反発。ただ、その後はドル高や株安を嫌気した売りが強まり、上げ渋った。通常取引終了後の時間外取引では80ドル台半ばを挟んだ水準で推移。《MK》