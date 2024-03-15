関連記事
ニーズウェル 2024年9月期の第2四半期（累計）及び通期の連結業績予想を上方修正
記事提供元：フィスコ
*15:13JST ニーズウェル---2024年9月期の第2四半期（累計）及び通期の連結業績予想を上方修正
ニーズウェル＜3992＞は14日、2023年11月9日に公表した2024年9月期の第2四半期（累計）(2023年10月-2024年3月)及び通期の連結業績予想を上方修正したことを発表。
業務提携等による販路拡大や、官公庁、生損保向け案件等の受注拡大、ソリューションビジネスの受注・利益拡大、社内業務の効率化等により、売上高及び利益が前回予想を上回る見込みとなった。
第2四半期累計期間は、売上高48.20億円（前回予想4.8％増）、営業利益6.90億円（同6.2％増）、経常利益7.00億円（同6.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益5.05億円（同17.4％増）に上方修正となった。
通期は、売上高107.20億円（前回予想2.1％増）、営業利益14.40億円（同2.9％増）、経常利益14.40億円（同2.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益9.80億円（同8.9％増）に上方修正となった。《SI》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ニーズウェル 2024年9月期の配当予想を修正 3/15 15:17
- 魁力屋が上場来高値を更新、決算説明会の映像をホームページに掲載、注目強まる 3/15 14:52
- キャスター リモート人材派遣サービス「在宅派遣」、障がいがある方と企業をマッチングする紹介予定派遣開始 3/15 14:51
- GameWith 「第10回GOOD ACTIONアワード」でノミネート企業として選出 3/15 14:44
- ビジョナル 大幅続落、上半期好決算発表も中小型グロース地合い軟化で出尽くし感先行 3/15 14:43