*15:13JST ニーズウェル---2024年9月期の第2四半期（累計）及び通期の連結業績予想を上方修正

ニーズウェル＜3992＞は14日、2023年11月9日に公表した2024年9月期の第2四半期（累計）(2023年10月-2024年3月)及び通期の連結業績予想を上方修正したことを発表。

業務提携等による販路拡大や、官公庁、生損保向け案件等の受注拡大、ソリューションビジネスの受注・利益拡大、社内業務の効率化等により、売上高及び利益が前回予想を上回る見込みとなった。

第2四半期累計期間は、売上高48.20億円（前回予想4.8％増）、営業利益6.90億円（同6.2％増）、経常利益7.00億円（同6.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益5.05億円（同17.4％増）に上方修正となった。

通期は、売上高107.20億円（前回予想2.1％増）、営業利益14.40億円（同2.9％増）、経常利益14.40億円（同2.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益9.80億円（同8.9％増）に上方修正となった。《SI》