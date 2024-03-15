*08:36JST 3/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38807.38、+111.41）

・1ドル＝148.30-40円

・米原油先物は上昇（81.26、+1.54）

・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・NYダウは下落（38905.66、-137.66）

・ナスダック総合指数は下落（16128.53、-49.24）

・シカゴ日経先物は下落（38290、大阪比-300）

・SOX指数は下落（4783.65、-85.30）

・VIX指数は上昇（14.40、+0.65）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・国債買いオペ

・第3次産業活動指数（1月）

・春闘第1回回答集計結果公表

・中国1年物最優遇金利

・中国新築住宅価格（2月）

・中国中古住宅価格（2月）

・露大統領選挙（17日まで）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（1月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）

・米輸入物価指数（2月）

・米設備稼働率（2月）

・米鉱工業生産指数（2月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（3月）

・自民党大会（17日）《ST》