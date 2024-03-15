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3/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:36JST 3/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38807.38、+111.41）
・1ドル＝148.30-40円
・米原油先物は上昇（81.26、+1.54）
・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・NYダウは下落（38905.66、-137.66）
・ナスダック総合指数は下落（16128.53、-49.24）
・シカゴ日経先物は下落（38290、大阪比-300）
・SOX指数は下落（4783.65、-85.30）
・VIX指数は上昇（14.40、+0.65）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・国債買いオペ
・第3次産業活動指数（1月）
・春闘第1回回答集計結果公表
・中国1年物最優遇金利
・中国新築住宅価格（2月）
・中国中古住宅価格（2月）
・露大統領選挙（17日まで）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（1月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
・米輸入物価指数（2月）
・米設備稼働率（2月）
・米鉱工業生産指数（2月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（3月）
・自民党大会（17日）《ST》
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