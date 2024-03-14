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3/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 3/14
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39043.32、+37.83）
・1ドル＝147.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（38375、大阪比+25）
・VIX指数は低下（13.75、-0.09）
・米原油先物は上昇（79.72、+2.16）
・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・日経平均は下落（38695.97、-101.54）
・ナスダック総合指数は下落（16177.77、-87.87）
・SOX指数は下落（4868.95、-123.56）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・インド卸売物価指数（2月）
・ブラジル小売売上高（1月）
・米小売売上高（2月）
・米生産者物価コア指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米企業在庫（1月）
・米韓合同軍事演習最終日《ST》
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