*08:29JST 3/14

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39043.32、+37.83）

・1ドル＝147.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（38375、大阪比+25）

・VIX指数は低下（13.75、-0.09）

・米原油先物は上昇（79.72、+2.16）

・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気

・米国のインフレ沈静化観測

弱気材料

・日経平均は下落（38695.97、-101.54）

・ナスダック総合指数は下落（16177.77、-87.87）

・SOX指数は下落（4868.95、-123.56）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・インド卸売物価指数（2月）

・ブラジル小売売上高（1月）

・米小売売上高（2月）

・米生産者物価コア指数（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米企業在庫（1月）

・米韓合同軍事演習最終日《ST》