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東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、繊維業、石油・石炭製品、化学工業なども上昇。一方、銀行業が下落率トップ。そのほか保険業、卸売業、精密機器、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 581.71 ／ 2.60
2. ガラス・土石製品 ／ 1,431.03 ／ 1.23
3. 繊維業 ／ 655.8 ／ 0.99
4. 石油・石炭製品 ／ 1,653.83 ／ 0.97
5. 化学工業 ／ 2,589.97 ／ 0.78
6. 小売業 ／ 1,790.49 ／ 0.57
7. 非鉄金属 ／ 1,256.5 ／ 0.45
8. 機械 ／ 3,106.5 ／ 0.38
9. その他金融業 ／ 1,039.09 ／ 0.37
10. サービス業 ／ 2,920.48 ／ 0.37
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,640.93 ／ 0.23
12. 空運業 ／ 239.33 ／ 0.18
13. 不動産業 ／ 1,890.6 ／ 0.16
14. 証券業 ／ 595.03 ／ 0.14
15. 建設業 ／ 1,673.81 ／ 0.06
16. 金属製品 ／ 1,459.26 ／ 0.04
17. 食料品 ／ 2,191.74 ／ -0.04
18. ゴム製品 ／ 4,545.71 ／ -0.10
19. 輸送用機器 ／ 5,140.26 ／ -0.26
20. 電気機器 ／ 4,647.32 ／ -0.33
21. 情報・通信業 ／ 5,784.56 ／ -0.34
22. 鉄鋼 ／ 827.76 ／ -0.50
23. 陸運業 ／ 2,132.73 ／ -0.50
24. 医薬品 ／ 3,693.33 ／ -0.65
25. 鉱業 ／ 617.19 ／ -0.66
26. 海運業 ／ 1,688.21 ／ -0.67
27. 電力・ガス業 ／ 510.51 ／ -0.73
28. 水産・農林業 ／ 581.58 ／ -0.75
29. その他製品 ／ 4,903.72 ／ -0.76
30. 精密機器 ／ 11,953.16 ／ -1.06
31. 卸売業 ／ 3,682.98 ／ -1.37
32. 保険業 ／ 2,115.33 ／ -1.61
33. 銀行業 ／ 306.24 ／ -1.86《CS》
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