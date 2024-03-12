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FFJ ストップ高買い気配、業績・配当予想を上方修正
記事提供元：フィスコ
*11:09JST FFJ---ストップ高買い気配、業績・配当予想を上方修正
FFJ＜7092＞はストップ高買い気配。前日に業績・配当予想の上方修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の31億円から33億円、前期比1.9％減に引き上げ。全国規模のプロモーション活動などが奏功して会員数が増加したもよう。また、配当方針を変更、連結配当性向40％を目安にするとし、年間配当金は従来計画の25円から40円にまで引き上げ。利回り妙味なども高まる状況となっている。《ST》
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