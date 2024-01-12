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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など

2024年1月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　貸出動向 銀行計(12月)　　3.2％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(12月)　　2.8％
08:50　国際収支(経常収支)(11月)　2兆6156億円　2兆5828億円
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月)　49.6　49.4
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(12月)　50.0　49.5


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(11月)　-0.3％　-0.5％
10:30　中・生産者物価指数(11月)　-2.7％　-3.0％
16:00　英・鉱工業生産指数(11月)　　-0.8％
16:00　英・商品貿易収支(11月)　　-170.32億ポンド
21:00　印・鉱工業生産(11月)　3.5％　11.7％
21:00　印・消費者物価指数(12月)　5.65％　5.55％
22:30　米・生産者物価コア指数(12月)　2.0％　2.0％


中・貿易収支(12月)　760億ドル　684.億ドル

米・ミネアポリス連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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