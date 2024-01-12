*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など

＜国内＞

08:50 対外・対内証券投資(先週)

08:50 貸出動向 銀行計(12月) 3.2％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(12月) 2.8％

08:50 国際収支(経常収支)(11月) 2兆6156億円 2兆5828億円

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月) 49.6 49.4

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(12月) 50.0 49.5



＜海外＞

10:30 中・消費者物価指数(11月) -0.3％ -0.5％

10:30 中・生産者物価指数(11月) -2.7％ -3.0％

16:00 英・鉱工業生産指数(11月) -0.8％

16:00 英・商品貿易収支(11月) -170.32億ポンド

21:00 印・鉱工業生産(11月) 3.5％ 11.7％

21:00 印・消費者物価指数(12月) 5.65％ 5.55％

22:30 米・生産者物価コア指数(12月) 2.0％ 2.0％



中・貿易収支(12月) 760億ドル 684.億ドル

米・ミネアポリス連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》