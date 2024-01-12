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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米生産者物価コア指数、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 貸出動向 銀行計(12月) 3.2％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(12月) 2.8％
08:50 国際収支(経常収支)(11月) 2兆6156億円 2兆5828億円
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(12月) 49.6 49.4
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(12月) 50.0 49.5
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(11月) -0.3％ -0.5％
10:30 中・生産者物価指数(11月) -2.7％ -3.0％
16:00 英・鉱工業生産指数(11月) -0.8％
16:00 英・商品貿易収支(11月) -170.32億ポンド
21:00 印・鉱工業生産(11月) 3.5％ 11.7％
21:00 印・消費者物価指数(12月) 5.65％ 5.55％
22:30 米・生産者物価コア指数(12月) 2.0％ 2.0％
中・貿易収支(12月) 760億ドル 684.億ドル
米・ミネアポリス連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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