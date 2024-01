コンバース「オールスター アール」×『E.T.』コラボスニーカー、空を飛ぶ名シーンをアッパーにオン

コンバース(CONVERSE)のスニーカー「オールスター アール(ALL STAR (R))」から、映画『E.T.』とコラボレーションした「オールスター アール MN HI / E.T.(ALL STAR (R) MN HI / E.T.)」が、2024年1月下旬より発売される。

コンバース×SF映画『E.T.』のコラボスニーカー

コンバースを代表するハイカットスニーカー「オールスター アール」と、1980年代の人気SF映画『E.T.』のコラボレーションが実現。快適な履き心地と洗練されたフォルムはそのままに、映画の世界観を随所に詰め込んだスペシャルなスニーカー2種を完成させた。

空飛ぶ名シーンをオン

まず「オールスター アール MN HI / E.T.」のアッパーの外側には、主人公のエリオットとE.T.が自転車で空を飛ぶ、映画の有名なワンシーンをプリント。あわせて、ラストシーンのE.T.の名台詞である「I'll Be Right Here.(いつもここにいるよ)」の刺繍をアンクルパッチ下に施した。

インソールにも劇中シーンをプリント

また『E.T.』のロゴを織り込んだネームをシュータンに、劇中の様々なシーンのプリントをインソールにオン。シックかつシンプルなブラックカラーに、『E.T.』のディテールが映えるデザインにまとめている。

80年代の古着をモチーフに

一方、映画『E.T.』の古着をモチーフにした「オールスター アール WP HI / E.T.」も用意。アッパーには、E.T.やコンバースなどの色鮮やかなワッペンをあしらい、ポップなデザインに仕上げている。さらに、宇宙をイメージした星々をプリントし、『E.T.』らしい世界観を表現した。ラインナップは、ムーンホワイトとスペースブルーの2色展開だ。

【詳細】

発売時期:2024年1月下旬

・オールスター アール MN HI / E.T. 13,200円

カラー:ブラック

・オールスター アール WP HI / E.T. 14,300円

カラー:ムーンホワイト、スペースブルー

【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217 月~金曜日(土日・祝日を除く)9:00~18:00