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コロワイドなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9046＞ ;神戸電鉄;492%;64900;0.28;2931;14 ＜3950＞ ;ザ・パック;266%;147200;0.04;3385;135 ＜1679＞ ;ＮＹダウ;200%;20;0.31;44600;30 ＜3686＞ ;ＤＬＥ;166%;125800;2.53;197;0 ＜2702＞ ;マクドナルド;133%;936400;0.04;6110;80 ＜8163＞ ;SRSHD;119%;229300;0.25;1097;9 ＜9656＞ ;グリーンランド;118%;6600;2.59;703;-2 ＜3097＞ ;物語コーポ;113%;251000;0.19;4390;30 ＜3688＞ ;カルタHD;110%;113500;0.38;1335;30 ＜4967＞ ;小林製薬;110%;204500;0.80;6790;26 ＜8617＞ ;光世証;99%;14200;13.53;485;6 ＜2487＞ ;ＣＤＧ;93%;1400;2.88;1183;-4 ＜3196＞ ;ホットランド;93%;106000;0.09;1895;26 ＜2378＞ ;ルネサンス;89%;104500;0.84;876;12 ＜9900＞ ;サガミHD;83%;108800;0.35;1441;7 ＜2811＞ ;カゴメ;81%;80600;0.27;3139;11 ＜2445＞ ;タカミヤ;75%;13800;14.42;495;0 ＜6430＞ ;ダイコク電;75%;208800;2.40;3350;-70 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;74%;400100;0.34;1094;6 ＜7616＞ ;コロワイド;74%;231000;0.22;2222;-14
[コメント]コロワイド＜7616＞は11月に24年3月期第2四半期決算を発表、累計の連結最終損益は23.1億円の黒字(前年同期は22億円の赤字)に浮上した。《TY》
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