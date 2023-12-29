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楽天グループ 大幅続伸、携帯MNO契約数が600万を突破と発表
記事提供元：フィスコ
*11:29JST 楽天グループ---大幅続伸、携帯MNO契約数が600万を突破と発表
楽天グループ＜4755＞は大幅続伸。携帯MNO回線数が26日に600万を突破したと発表している。個人向け解約率の低下や中小企業向け契約拡大などを背景に、市場予想を上回るペースと捉えられているようだ。10-12月期の純増数は75万を超える見込みとなり、同業他社を大きく上回る状況に。モバイル事業の黒字化に向けた順調な推移とポジティブなは評価が優勢となっているようだ。《ST》
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