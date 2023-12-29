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JRC 大幅に3日続伸、連結子会社がボイラー関連製品製造の東陽工業を子会社化／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:34JST <6224> JRC 771 +21
大幅に3日続伸。連結子会社で環境プラント向けコンベヤを取り扱うJRC C＆M（兵庫県小野市）が東陽工業（福島県本宮市）の全株式を取得し、子会社化すると発表している。取得価額は6595万円。東陽工業は、火力発電プラントやごみ焼却施設内のボイラー関連の煙道ダクトやケーシングなどの製造を手掛けており、子会社化でボイラー関連製品や灰ホッパー、架台・貯留槽などの付帯設備まで製造領域が拡大・補完されるとしている。《ST》
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