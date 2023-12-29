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今日の注目スケジュール：米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDP、中経常収支確定値など

2023年12月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDP、中経常収支確定値など
＜国内＞


大納会


＜海外＞
19:30　印・財政赤字(11月)　　1兆183億9千万ルピー
20:30　印・インフラ産業8業種生産高(11月)　　12.1％
21:00　ブ・全国失業率(11月)　7.6％　7.6％
21:00　南ア・貿易収支(11月)　　-127億ランド
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(12月)　50.0　55.8
25:00　露・GDP(7-9月)　5.5％　5.5％


中・経常収支確定値(7-9月)　　626億ドル

印・国際収支(7-9月)　-90億ドル　-92億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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