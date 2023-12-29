関連記事
今日の注目スケジュール：米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDP、中経常収支確定値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米MNIシカゴ購買部協会景気指数、露GDP、中経常収支確定値など
＜国内＞
大納会
＜海外＞
19:30 印・財政赤字(11月) 1兆183億9千万ルピー
20:30 印・インフラ産業8業種生産高(11月) 12.1％
21:00 ブ・全国失業率(11月) 7.6％ 7.6％
21:00 南ア・貿易収支(11月) -127億ランド
23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(12月) 50.0 55.8
25:00 露・GDP(7-9月) 5.5％ 5.5％
中・経常収支確定値(7-9月) 626億ドル
印・国際収支(7-9月) -90億ドル -92億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 12/28の強弱材料 12/28 08:24
- 今日の注目スケジュール：小売売上高、鉱工業生産指数、米中古住宅販売成約指数など 12/28 06:30
- 12/27の強弱材料 12/27 08:23
- 今日の注目スケジュール：住宅着工件数、中工業利益、米5年債入札など 12/27 06:30
- 12/26の強弱材料 12/26 08:40