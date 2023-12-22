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12/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 12/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（37404.35、+322.35）
・ナスダック総合指数は上昇（14963.87、+185.92）
・シカゴ日経先物は上昇（33250、大阪比+130）
・SOX指数は上昇（4118.59、+110.93）
・VIX指数は低下（13.65、-0.02）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化観測
弱気材料
・日経平均は下落（33140.47、-535.47）
・1ドル＝142.10-20円
・米原油先物は下落（73.89、-0.33）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・内閣支持率低迷
留意事項
・消費者物価指数（11月）
・日銀金融政策決定会合議事要旨（10月30-31日分）
・日銀営業毎旬報告（20日現在）
・早稲田学習研究会とヒューマンテクノロジーズの2銘柄が新規上場
・2024年度予算案が閣議決定
・英小売売上高指数（11月）
・英GDP改定値（7-9月）
・ブラジルFGV消費者信頼感（12月）
・ブラジル経常収支（11月）
・ブラジル海外直接投資（11月）
・米耐久財受注（11月）
・米個人所得（11月）
・米個人消費支出（11月）
・米個人消費支出（PCE）価格指数（11月）
・米新築住宅販売件数（11月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（12月）《ST》
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