関連記事
NY金：強含みで2052.10ドル、一時2061.00ドルまで買われる
記事提供元：フィスコ
*07:35JST NY金：強含みで2052.10ドル、一時2061.00ドルまで買われる
NY金先物2月限は強含み(COMEX金2月限終値：2052.10 ↑11.60)。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋11.60ドルの2052.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2034.80－2061.00ドル。アジア市場で2034.80ドルまでまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の後半にかけて2061.00ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では2053ドルを挟んだ水準で推移。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY金：小幅高で2040.50ドル、一時2048.00ドルまで買われる 12/19 07:37
- NY金：弱含み、ドル安一服で利食い売り強まる 12/16 07:38
- NY金：大幅高で2044.90ドル、ドル安などを意識した買いが入る 12/15 07:33
- NY金：反発で1997.30ドル、時間外取引で一段高 12/14 07:35
- NY金：伸び悩みで1993.20ドル、ポジション調整的な取引が主体 12/13 07:33