*07:35JST NY金：強含みで2052.10ドル、一時2061.00ドルまで買われる

NY金先物2月限は強含み(COMEX金2月限終値：2052.10 ↑11.60)。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋11.60ドルの2052.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2034.80－2061.00ドル。アジア市場で2034.80ドルまでまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の後半にかけて2061.00ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では2053ドルを挟んだ水準で推移。《CS》