*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など

＜国内＞

08:50 コア機械受注(10月) -0.4％ 1.4％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

13:30 鉱工業生産(10月) 1.0％

13:30 設備稼働率(10月) 0.4％

15:00 全銀協会長が定例会見



＜海外＞

06:45 NZ・GDP速報(7-9月) 0.5％ 1.8％

09:30 豪・失業率(11月) 3.8％ 3.7％

15:30 印・卸売物価指数(11月) 0％ -0.52％

17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.75％

21:00 ブ・小売売上高(10月) 0.6％

21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 5.25％ 5.25％

22:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 4.50％ 4.50％

22:30 米・小売売上高(11月) -0.1％ -0.1％

22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22万件

22:30 米・輸入物価指数(11月) -0.9％ -0.8％

24:00 米・企業在庫(10月) 0％ 0.4％

28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 11.25％ 11.25％



欧・欧州連合(欧)首脳会議(15日まで)

露・プーチン大統領が大規模記者会見開催(テレビ中継)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》