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今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など

2023年12月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(10月)　-0.4％　1.4％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:30　鉱工業生産(10月)　　1.0％
13:30　設備稼働率(10月)　　0.4％
15:00　全銀協会長が定例会見


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(7-9月)　0.5％　1.8％
09:30　豪・失業率(11月)　3.8％　3.7％
15:30　印・卸売物価指数(11月)　0％　-0.52％
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　1.75％　1.75％
21:00　ブ・小売売上高(10月)　　0.6％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　5.25％　5.25％
22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　4.50％　4.50％
22:30　米・小売売上高(11月)　-0.1％　-0.1％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22万件
22:30　米・輸入物価指数(11月)　-0.9％　-0.8％
24:00　米・企業在庫(10月)　0％　0.4％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　11.25％　11.25％


欧・欧州連合(欧)首脳会議(15日まで)

露・プーチン大統領が大規模記者会見開催(テレビ中継)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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